Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; kürek, judo, badminton, yüzme, atıcılık ve yelken branşlarında 6 milli sporcu müsabakalara çıkacak.
(Paris) (Fotoğraflı)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Stavelot/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.