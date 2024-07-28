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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; kürek, judo, badminton, yüzme, atıcılık ve yelken branşlarında 6 milli sporcu müsabakalara çıkacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Stavelot/16.00) (Fotoğraflı)

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