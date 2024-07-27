Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesini ziyaret edecek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Olağan Genel Kuruluna katılacak, Gemlik Belediyesine ziyarette bulunacak ve halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek.
(Bursa/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katıldığı Laos’ta temaslarda bulunacak.
(Viyentiyan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; organizasyonda yüzme, artistik cimnastik, boks, eskrim, judo, masa tenisi, kürek ve atıcılık branşlarında 18 milli sporcu müsabakaya çıkacak.
(Paris) (Fotoğraflı)
2- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da İtalya'nın Parma ekibiyle Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak; sarı-kırmızılı ekip, ikinci etap kamp çalışmalarını bu müsabakayla tamamlayacak.
(Linz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.
(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirilecek.
(Stavelot/17.00) (Fotoğraflı)
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