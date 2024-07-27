Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,275.50
BTC/USDT
68,250.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.-VTR-
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık Belediyesini ziyaret edecek, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Olağan Genel Kuruluna katılacak, Gemlik Belediyesine ziyarette bulunacak ve halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Bursa/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katıldığı Laos’ta temaslarda bulunacak.

(Viyentiyan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek; organizasyonda yüzme, artistik cimnastik, boks, eskrim, judo, masa tenisi, kürek ve atıcılık branşlarında 18 milli sporcu müsabakaya çıkacak.

(Paris) (Fotoğraflı)

2- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'da İtalya'nın Parma ekibiyle Raiffeisen Arena'da hazırlık maçı oynayacak; sarı-kırmızılı ekip, ikinci etap kamp çalışmalarını bu müsabakayla tamamlayacak.

(Linz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Stavelot/17.00) (Fotoğraflı)



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin 2 şüpheliye ev hapsi verildi
Türkiye ve dünya gündemi
Gürz-2 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorilerde aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet