Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/13.30/12.45/15.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek ve kira sertifikası satışı yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi "Team Türkiye" kafilesinin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Fransa'ya uğurlanmasına katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak.
(Thun/21.30) (Fotoğraflı)
3- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Liezen/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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