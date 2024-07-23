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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yapılacak Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- CHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/13.30/12.45/15.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek ve kira sertifikası satışı yapacak.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi "Team Türkiye" kafilesinin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Fransa'ya uğurlanmasına katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak.

(Thun/21.30) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Liezen/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



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