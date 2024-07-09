Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/13.30/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin Dünya Nüfus Günü bültenini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk yarı final maçı yapılacak. İspanya ve Fransa, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek.
(Münih/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.
(Londra) (Fotoğraflı)
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