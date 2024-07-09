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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- CHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/13.30/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


​​​​​​​EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin Dünya Nüfus Günü bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk yarı final maçı yapılacak. İspanya ve Fransa, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.

(Londra) (Fotoğraflı)



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