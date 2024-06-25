Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"ne katılacak.
(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu STK başkanlarını ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'yi kabul edecek, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’ne iştirak edecek.
(TBMM/12.00/15.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları yapılacak.
- Genel Kurulda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi Açılışı ve ARF Süper Bilgisayarı Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu ile yuvarlak masa toplantılarına iştirak edecek, ikili görüşmeler yapacak.
(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. D Grubu'nda Hollanda-Avusturya ve Fransa-Polonya, C Grubu'nda İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçları yapılacak.
(Berlin/Dortmund/19.00/Köln/Münih/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapacağı üçüncü maçın hazırlıklarını kamp tesislerinde tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Hamburg'da karşılaşmanın yapılacağı Volkspark Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
(Barsinghausen/12.15/Hamburg/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde taraftarlara açık antrenmanla sürdürecek.
(Düzce/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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