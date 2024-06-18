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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. Türkiye, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Grubun diğer maçında Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek.

(Dortmund/19.00/Leipzig/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde, ilk maçını Bulgaristan ile yapacak.

(Lübliyana/17.30)

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