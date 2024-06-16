Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye bayram ziyaretinde bulunacak.
(Manisa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilikte, AK Parti İl Başkanlığında ve Pınarbaşı ilçesinde bayramlaşma programlarına katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Kastamonu/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, ikinci gününde kapanış konuşmalarının ardından sona erecek.
(Bürgenstock) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. D Grubu'nda Polonya-Hollanda, C Grubu'nda ise Slovenya-Danimarka ve Sırbistan-İngiltere maçları oynanacak.
(Hamburg/16.00/Stuttgart/19.00/Gelsenkirchen/22.00) (Fotoğraflı)
2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürecek.
(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde son maçını Brezilya ile yapacak.
(Hong Kong/12.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.