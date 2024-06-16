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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye bayram ziyaretinde bulunacak.

(Manisa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilikte, AK Parti İl Başkanlığında ve Pınarbaşı ilçesinde bayramlaşma programlarına katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Kastamonu/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ⁠İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi, ikinci gününde kapanış konuşmalarının ardından sona erecek.

(Bürgenstock) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. D Grubu'nda Polonya-Hollanda, C Grubu'nda ise Slovenya-Danimarka ve Sırbistan-İngiltere maçları oynanacak.

(Hamburg/16.00/Stuttgart/19.00/Gelsenkirchen/22.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürecek.

(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde son maçını Brezilya ile yapacak.

(Hong Kong/12.00) (Fotoğraflı)

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