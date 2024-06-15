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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği Bayramlaşma Programı'na ve AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katılacak.

(Kayseri/10.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Bürgenstock) 

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. Turnuvada A Grubu'nda Macaristan-İsviçre, B Grubu'nda ise İspanya-Hırvatistan ve İtalya-Arnavutluk müsabakaları oynanacak.

(Köln/16.00/Berlin/19.00/Dortmund/22.00) 

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.

(Barsinghausen) 

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde üçüncü maçını Çin ile yapacak.

(Hong Kong/15.30)

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