Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuşacak. Moncloa Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetler arası görüşmeye katılacak, anlaşmaların imza töreninin ardından Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, resmi öğle yemeğine iştirak edecek.
(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı'na katılacak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesini ziyaret edecek.
(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri'nin detaylarını paylaşacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya gelecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara10.00/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı konut satış ile nisan ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli altın tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.
(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları yapılacak, toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı)
3- G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde başlayacak.
(Borgo Egnazia) (Fotoğraflı)
4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde ikinci maçını Dominik Cumhuriyeti ile yapacak.
(Hong Kong/15.30) (Fotoğraflı)
2- A Milli Futbol Takımı, 14 Haziran Cuma günü başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Almanya'da gerçekleştirdiği son kampta sürdürecek.
(Barsinghausen) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bornckhorst, İstanbul'a gelecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu grupları kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)üAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.