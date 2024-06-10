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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirecek, çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılacak.

(Ankara/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyelerinin kapanış dersine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Rusya’yı ziyaret edecek.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'nın başkenti Varşova’da düzenlenecek Dünya Dopingle Mücadele Ajansı toplantısına katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın PGE Narodowy Stadı'nda Polonya ile hazırlık karşılaşmasını izleyecek.

(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık sınavında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Varşova/21.45) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

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