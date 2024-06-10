Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirecek, çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılacak.
(Ankara/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyelerinin kapanış dersine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Rusya’yı ziyaret edecek.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'nın başkenti Varşova’da düzenlenecek Dünya Dopingle Mücadele Ajansı toplantısına katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın PGE Narodowy Stadı'nda Polonya ile hazırlık karşılaşmasını izleyecek.
(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık sınavında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.
(Varşova/21.45) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.