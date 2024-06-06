Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/14.15/15.15/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabrine ve Ebedi Meşale Anıtı'na çelenk bırakacak, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek. TÜRKPA üyesi Meclis Başkanlarının Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabulüne katılacak Kurtulmuş, TÜRKPA Asamble Konseyi 13. Toplantısı, TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı ile TÜRKPA Üyesi Parlamento Başkanları ortak basın toplantısına iştirak edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği 53. Olağan Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında düzenlenen Filistin Özel Oturumu'nda konuşacak.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde ÇEVREFEST'in açılışını gerçekleştirecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
2- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını duyuracak.
(Frankfurt/15.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentinde yoğunlaşan saldırıları, bölgedeki insani kriz ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes konusundaki açıklamalarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 hac organizasyonuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Mekke/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 6. Etnospor Kültür Festivali ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan "Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Raporu"nun lansmanına katılacak.
(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
(Evian-les-Bains/12.30)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde ikinci maçını Polonya ile yapacak.
(Fukuoka/13.30)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.