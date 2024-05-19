Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Büyük Gençlik Yürüyüşü ile Samsun'da Tütün İskelesi'ndeki yürüyüşe katılacak, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Çakırlar Korusu Gençlik Kamp Alanı'nda düzenlenecek MYK toplantısı ile Kurtuluş Yürüyüşü'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.00/Samsun/15.00/17.00)
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, farklı üniversitelerde petrol mühendisliği eğitimi gören 19 gençle Gabar’da bir araya gelecek.
(Şırnak/11.00)
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temsilci gençler ve sporcularla Anıtkabir’i ziyaret edecek.
(Ankara/09.20)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyecek.
(İstanbul/19.00)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya'daki ilk haftasında dördüncü ve son maçını Fransa ile oynayacak, günün diğer maçlarında Almanya ile Hollanda, Polonya ile de Japonya karşılaşacak.
(Antalya/20.00/14.00/17.00)
3- Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, ilk etap Halikarnas Kupası mücadelesiyle Bodrum'da başlayacak.
(Muğla)
4- Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor’u konuk edecek.
(Muğla/14.00)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig Play-Off Sıralama Etabı'nda Beykoz Belediyespor ile Spor Toto, 3-4.'lük serisi, Köyceğiz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında 5-6.'lık serisi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 7-8.'lik serisi ilk maçlarında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00/Muğla/15.30/İzmir/16.30)
6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayağı Emilia Romagna Grand Prix'si İtalya'da gerçekleştirilecek.
(Imola/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.