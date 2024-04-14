Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani kriz ile İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor-İstanbulspor ve Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/19.00/Mersin/Rize/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Göztepe, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Bitexen Giresunspor müsabakalarıyla sürecek.
(İstanbul/13.30/Şanlıurfa/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
4- TFF 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.
- Fenerbahçe Alagöz Holding, finalde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM, ÇBK Mersin ise üçüncülük mücadelesinde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.
(Mersin/16.00/19.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet ve Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftası 3 maçla sürecek.
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara, Halkbank'ı konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Spor Toto ile Arkas Spor, 7-8'incilik etabı ikinci karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşacak.
(Ankara/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Safi Çimento ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.