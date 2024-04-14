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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani kriz ile İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor-İstanbulspor ve Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Mersin/Rize/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası Tuzlaspor-Göztepe, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor ve Kocaelispor-Bitexen Giresunspor müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/Şanlıurfa/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig gruplarında 35. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 27. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

- Fenerbahçe Alagöz Holding, finalde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM, ÇBK Mersin ise üçüncülük mücadelesinde Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla karşılaşacak.

(Mersin/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasına Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet ve Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftası 3 maçla sürecek.

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara, Halkbank'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Spor Toto ile Arkas Spor, 7-8'incilik etabı ikinci karşılaşmasında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Brand Group Alanya Belediyespor karşılaşacak.

(Ankara/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Safi Çimento ile Spor Toto karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

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