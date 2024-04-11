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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

İlknur Yurdakul  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partilerde bayramlaşma

- AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin temsilcileri ağırlanacak, ardından teşkilat ile bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/09.30-12.20/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- CHP Genel Merkezi'nde siyasi parti temsilcilerine yönelik bayramlaşma programı gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma yapılacak.

(Ankara/09.00-12.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- İYİ Parti'de diğer siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşma programı düzenlenecek.

(Ankara/10.10-16.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı, Düzköy ve Çayırbağı bayramlaşma programlarına katılacak.

(Trabzon/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak.

- Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

(Pire/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynanacak. (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisinin ilk maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara karşılaşacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Arkas Spor ile Spor Toto, 7-8'incilik etabı ilk müsabakasında ise Brand Group Alanya Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/Antalya/15.00) (Fotoğraflı)




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