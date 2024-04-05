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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenecek geleneksel TÜRGEV iftarına katılacak.

(İstanbul/19.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek, Güzelyurt'ta iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Lefkoşa/Güzelyurt) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Nevşehir Belediyesini ziyaret edecek, Belediye Caddesi'nde iftar programına katılacak.

(Nevşehir/18.00/19.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilecek "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı şantiyesi çalışanları ile iftar programında bir araya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye konuk olacak.

(Zürih/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasındaki İstanbul derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/18.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 32. haftası, 2 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 serisi (şampiyonluk grubu) mücadelesinde 2. maçlar yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8'incilik mücadelesinde ikinci maçlar yapılacak. Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve Galatasaray Daikin-Nilüfer Belediyespor maçları oynanacak.

(Aksaray/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)



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