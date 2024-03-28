Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gökdere Meydanı'nda ve Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenecek mitinglerinde halka hitap edecek.
(Bursa/13.30/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya gelecek.
(İstanbul/19.31) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortaca ve Marmaris'te halk buluşmalarına katılacak.
(Muğla/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Töreni'ne, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen 5. Makale Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile iftar programında buluşacak.
(İstanbul/11.30/14.30/19.31) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İhsaniye'de halk buluşmasına, Emirdağ'da iftar programına katılacak.
(Afyonkarahisar/15.50/18.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek
(Zonguldak/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Çat ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM), Iğdır Valiliğini ziyaret edecek, Iğdır il eğitim yöneticileri ile toplantıya katılacak, Iğdır AK Parti SKM'ye ziyarette bulunup, Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenecek AK Parti mitingine iştirak edecek.
(Erzurum/10.30/Iğdır/12.30/15.30/17.00/Tokat/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zeytinburnu Millet Camisi'nde öğle namazının ardından ilçe esnafını ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek.
(İstanbul/13.17/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gölbaşı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak, Keçiören'deki iftar programına katılacak.
(Ankara/13.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak Valiliğini ve Belediyesini ziyaret edecek, gençlik buluşmasına katılacak, Afyonkarahisar Valiliğine ve esnafa ziyarette bulunacak, gençlik buluşmasına iştirak edecek.
(Uşak/10.15-12.00/Afyonkarahisar/14.30-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağlı ve Azdavay seçim ofisleri ile bölgedeki esnafı ziyaret edecek, Pınarbaşı Mitingi'ne katılacak.
(Kastamonu/12.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tüm Mahalle Muhtarları ve STK Temsilcileri ile buluşacak, esnafı ziyaret edecek, muhtarlar, STK'ler ve benzer kuruluşlarla Kilyos Tünel Şantiyesini ziyaret edecek.
(İstanbul/11.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Bankanın İdare Merkezi hizmet binasında gerçekleştirilecek.
(Ankara/14.00)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
6- TÜİK, 2022 yılı iş gücü maliyeti ve 2000-2022 dönemi sosyal koruma istatistiklerini, bu yılın mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuyla paylaşacak.
(Ankara/10.00)
7- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi sağlanmasını amaçlayan "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesinin programına katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımına konuk olacak.
(Vitoria-Gasteiz/22.30)
3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından Nilüfer Belediyespor-VakıfBank, 15. haftasından ise Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları oynanacak.
(Bursa/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.