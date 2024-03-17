Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kılıçarslan Meydanı'ndaki mitinginde halka seslenecek.
(Konya/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye ile Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde halk buluşmalarına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na ve iftar programına katılacak.
(Osmaniye/10.00/11.00/Adana/12.30/14.30/16.30/18.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne katılacak, Yalova'da Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek, Bağlarbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çiftlikköy Sahil Mahallesi Halk Buluşması'na ardından da sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gençlerle iftar yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/12.00/Yalova/14.00/14.30/15.00/17.00/17.30/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keçiören'de esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ve Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Köprülü Kavşağı açılış törenlerine katılacak.
(Kocaeli/12.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti Karşılama Merkezi'nin açılışına katılacak.
(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valilik koordinasyon toplantısına katılacak, Yeni Malatya Stadyumu'nda inceleme yapacak, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılışına katıldıktan sonra Melekbaba Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek, iftar yemeğinde STK ve iş dünyası ile bir araya gelecek.
(Malatya/11.30/12.30/15.00/16.00/18.42) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 30. haftası; Çaykur Rizespor-Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor, Kasımpaşa-Galatasaray ve Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Rize/13.30/Mersin/İstanbul/16.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası; Bodrum FK-Boluspor, Erzurumpor FK-Tuzlaspor, Ümraniyespor-Adanaspor, Bitexen Giresunspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor-Altay müsabakalarıyla sona erecek.
(Muğla/Erzurum/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Sakarya/20.30) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta maçları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta müsabakaları yapılacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet, Bursaspor İnfo Yatırım-Galatasaray Ekmas ve Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş BOA maçıyla tamamlanacak.
(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve lig etabının son haftasına; Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor-Karayolları, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve VakıfBank-Kuzeyboru müsabakalarıyla devam edilecek.
(Antalya/14.00/İstanbul/14.00/14.00/14.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak.
(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftasına; Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Aksaray/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.