Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir mitinginde konuşacak, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katılacak.
(İzmir/13.30/İstanbul/17.30)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine, Keşan ve Uzunköprü ilçeleri ile Edirne Saraçlar Caddesi'nde halk buluşmalarına katılacak.
(İstanbul/11.00/Edirne/12.30/14.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk vatandaşları ile buluşma programına katılacak.
(New York)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gönen ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konsere iştirak edecek.
(Balıkesir/13.00/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beykoz Kastamonu Buluşması programına katılacak.
(İstanbul/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batıpark Gençlik Merkezi açılışına katılacak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi kütüphanesi ile esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Kahramanmaraş/11.30/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına, Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Kayseri/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/16.00/19.00)
3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftasına, Altay-Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe ve Kocaelispor-Tuzlaspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(İzmir/Ankara/13.30/Şanlıurfa/16.00/Kocaeli/19.00)
4- TFF 2. Lig gruplarında 30. hafta karşılaşmaları oynanacak.
5- TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta müsabakaları tamamlanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Anadolu Efes, Beşiktaş Emlakjet-Çağdaş Bodrumspor ve Bahçeşehir Koleji-Bursaspor İnfo Yatırım maçlarıyla sona erecek.
(İzmir/13.00/Bursa/15.30/İstanbul/18.00/20.30)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Beşiktaş BOA-BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor-ÇBK Mersin karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/Kayseri/Ankara/16.00)
8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları tamamlanacak. Çukurova Belediyespor-Galatasaray Daikin, Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-PTT, Beşiktaş Ayos-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçları oynanacak.
(Adana/14.00/Aksaray/Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/18.00/19.30)
9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasına, Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/15.00/İzmir/16.00)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası, Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/15.00/İzmir/18.00)
11- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı Katar'da koşulacak.
(Doha/20.00)
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