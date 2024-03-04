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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edilecek, Grand Bassam Kız Yetimhanesini ziyaret edecek, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18. Genel Kurulu'nun açılışına katılacak.

(Abidjan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Lüleburgaz, Babaeski ve il merkezinde "halk buluşması"na iştirak edecek.

(Kırklareli/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Turan Güneş Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Adana/17.00/Antalya/20.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası 3 maçla tamamlanacak.

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