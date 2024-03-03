Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitingine iştirak edecek.
(Muğla/15.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu Anadolu İstişare Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/10.00)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na ve Çorlu Halk Buluşması'na katılacak. Özel, partisinin il başkanlığıyla, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecek.
(Tekirdağ/14.00/17.30/19.00/19.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası Buluşması Kahvaltı Programı'na, Erzurum'un Yıldız Kayakçıları Zirvede Buluşuyor etkinliğine katılacak, İşitme Engelliler Olimpiyat Madalya Töreni'ne iştirak edecek.
(Erzurum/11.00/14.30/16.45)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, merkez ilçe seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak.
(Batman/14.00/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyük Kastamonulular Buluşması'na iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, esnafı, AK Parti seçim bürolarını ve Bakanlığın çalışma sahalarını ziyaret edecek, Ahilik Müzesi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunacak.
(Kırşehir/13.00-17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumu, üçüncü gün oturumlarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın basın toplantısıyla sona erecek.
(Antalya)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Göztepe Spor Kompleksi'nde "40 Vakit Namaza Gel Bisikletini Al Ödül Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüpleriyle kahvaltı yapacak, 25 Kasım Stat alanını ziyaret edecek, Mahalle Ligi Projesi'nin tanıtımına katılacak, Uzunköprü Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek, Uzunköprü Ergene Stadı ve Keşan Yarı Olimpik Havuz'da incelemelerde bulunacak, Atatürk Stadı'ndaki toplu açılış töreninde yer alacak, Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyecek.
(Edirne/10.00-15.45/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor ve Beşiktaş-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/13.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Bitexen Giresunspor-Adanaspor, Göztepe-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor müsabakalarıyla sürecek.
(Giresun/13.30/İzmir/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 3. Lig gruplarında 22. hafta müsabakaları tamamlanacak.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Anadolu Efes-Reeder Samsunspor, Fenerbahçe Beko-TOFAŞ ve Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, BOTAŞ-İlkem Yapı Tarsusspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çankaya Üniversitesi ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol müsabakalarıyla sona erecek.
(Adana/Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Kocaeli/16.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara maçıyla tamamlanacak.
(Şırnak/14.00) (Fotoğraflı)
9- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Kuzeyboru-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Karayolları-Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları-PTT, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor ve Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçlarıyla sona erecek.
(Aksaray/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İstanbul/15.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Muğla/14.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı)
11- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Bulgaristan'ı konuk edecek.
(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)
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