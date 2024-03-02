Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal Spor Salonu önünde partisinin Antalya mitingine katılacak ve Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının açılışını yapacak.
(Antalya/14.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu'nda "Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık" başlıklı yuvarlak masa toplantısına katılacak, İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşmasına iştirak edecek.
(Antalya/10.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Soma ve Salihli'de halk buluşmaları ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'in proje tanıtım toplantısına katılacak.
(Bursa/10.00/Manisa/13.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinop'ta esnaf ziyaretinde bulunacak, Sinop, Boyabat ve Karabük aday proje tanıtım toplantılarına iştirak edecek, Karabük Bartınlılar Derneğini ziyaret edecek.
(Sinop/10.00/14.00/16.30/Karabük/19.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Nusaybin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı ile Midyat'ta Millet Bahçesi Kütüphane açılışına katılacak.
(Mardin/09.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kale Bölgesi Yenileme ve Koruma Projesi saha ziyareti ile esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti teşkilatı ve sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.
(Niğde/10.30-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Bergama Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış Töreni'nde yer alacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, Aliağa Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, Aliağa Belediyesi ile Kafeler Sokağı'nı ziyaret edecek.
(İzmir/14.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Bilim Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Konteyner Çarşı Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Adıyaman/10.30-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katılacak.
(Antalya/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla 3. Antalya Diplomasi Forumu, ikinci gün oturumlarıyla sürecek.
(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına MKE Ankaragücü-İstanbulspor, Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Rize/16.00/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor FK-Eyüpspor, Erzurumspor FK-Kocaelispor ve Sakaryaspor-Manisa FK maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/Muğla/13.30/Erzurum/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 28. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- TFF 3. Lig'in 22. haftası, 3. Grup'ta oynanacak bir müsabakayla başlayacak.
5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet, Türk Telekom-Galatasaray Ekmas ve Onvo Büyükçekmece Basketbol-Çağdaş Bodrumspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Manisa/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası, Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol ve OGM Ormanspor-Emlak Konut maçlarıyla başlayacak.
(Bursa/14.00/İstanbul/15.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında, Ziraat Bankkart-TÜRŞAD, Brand Group Alanya Belediyespor-Bigadiç Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-Spor Toto maçları yapılacak.
(Bitlis/13.00/Antalya/İstanbul/14.00/Bursa/Ordu/15.00/İzmir/16.30) (Fotoğraflı)
8- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftası, Çukurova Belediyespor-Beşiktaş Ayos maçıyla başlayacak.
(Adana/14.00) (Fotoğraflı)
9- 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) resmi açılış töreni, Yenişehir 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilecek.
(Erzurum/19.00) (Fotoğraflı)
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