Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.
(Balıkesir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile görüşecek, Bakü Türk Şehitliği'ni, Azerbaycan Şehitler Hiyabanı'nı, Maarif Vakfı Okulu'nu ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliği'ni ziyaret edecek, cuma namazını Bakü Türk Şehitliği Camii'nde kılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa İş Dünyası ile Buluşma" ve "Hemşehriler ile Buluşma" programlarına katılacak, Valiliği ziyaret edecek; İzmir'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar ile Valiliğe ziyaretlerde bulunacak.
(Manisa/10.00/12.00/14.30/İzmir/15.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Sosyalist Enternasyonal Yürütme Kurulunun çalışma yemeğine katılacak.
(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Devrek İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak; Amasra'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak, İlçe Seçim İrtibat Bürosu açılışı ile Cumhur İttifakı Bartın Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.
(Zonguldak/11.00/Bartın/13.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Emek Örgütü'nün 1. Olağan Genel Kuruluna katılacak. İzmir Ticaret Odası toplantısına iştirak edecek Işıkhan, Mardinli Hemşehri Buluşması programında yer alacak.
(Ankara/10.00/İzmir/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya gelecek.
(Kayseri/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan'da Hüsnü Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ile Nişancı Ortaokulu'nun, Güngören'de Erhan Dedeoğlu Anadolu Lisesinin açılış törenlerine katılacak.
(İstanbul/11.00/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nurdağı İpekyolu Çarşıları açılış törenine katılacak.
(Gaziantep/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, sektör paydaşlarıyla toplantıya katılacak, 19. Kayseri Tarım Fuarı'na ziyarette bulunarak şeker fabrikası çiftçi buluşmasına iştirak edecek.
(Kayseri/09.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu-Vize Çevre Yolu'nun açılış törenine iştirak edecek, AK Parti'nin Kırklareli merkez ilçe, Babaeski ve Lüleburgaz seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yapacak, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliklere katılacak.
(Kırklareli/10.00-16.15/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kemaliye Camisi'nde hutbe irat edecek ve cuma namazını kıldıracak, üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.
(Gümüşhane/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1-Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeni İnegöl Stadı Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi ile Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak, amatör spor kulüpleri ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın sporcuları ile sporcu velileriyle bir araya gelecek, Orhangazi Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek Gençlik Buluşması etkinliğine katılacak.
(Bursa/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 27. haftası, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.
(Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, Altay-Bitexen Giresunspor maçıyla başlayacak.
(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)
4- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'de çekilecek.
(Nyon/14.00/15.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento müsabakasıyla başlayacak.
(Trabzon/15.00)
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