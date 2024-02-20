Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.45/18.45/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara ile görüşecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSOY Genel Sekreterliği Konferans Salonunda, "Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı Anma Toplantısı" ve fotoğraf sergisi açılışına katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ve Bolvadin'de seçim koordinasyon merkezi açılışlarına katılacak.
(Afyonkarahisar/13.30/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, tekstil fabrikasına ziyarette bulunacak.
(Malatya/11.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
- Adalet Komisyonunda 8. Yargı Paketi görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovakya İş Forumu'na ve JETCO İmza Töreni'ne katılacak, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek, Dünya Türk İş Konseyi Slovakya Buluşması'na ve Konseyin Avrupa Temsilciler Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bratislava) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 tahvil ihalesi ile 2 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenecek "Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar" paneline katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 5 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.
(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında, VakıfBank, İtalya'nın Antonio Carraro Imoco Volley takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Opet ise Almanya'nın Allianz MTV ekibine konuk olacak.
(İstanbul/19.30/Stuttgart/21.00) (Fotoğraflı)
2- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erecek. Milli sporculardan kadınlar 87 kiloda Tuana Süren ve Fatmagül Çevik podyuma çıkacak.
(Sofya) (Fotoğraflı)
3- 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) Elemelerinde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya günü etkinliği, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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