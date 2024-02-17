Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Trabzon'da Meydan Parkı'nda düzenlenecek mitinglerine katılacak.
(Rize/14.00/Trabzon/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 9. Üsküdar Kitap Fuarı'na iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşması'na, Doğankent Mahalle Buluşması'na, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'na, AK Parti Seçim Ofisi'nin açılışına, Mersin İş Dünyası Buluşması ile Kanaat Önderleri Buluşması'na katılacak.
(Adana/10.00/12.00/14.00/15.00/Mersin/18.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pir Sultan Abdal Cemevi'nin açılışında yer alacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Alaplı İlçe Teşkilatını ve esnafı ziyaret edecek, STK ve Teşkilat Buluşması'na katılacak, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, taksi durağı ve esnafa ziyarette bulunacak.
(Zonguldak/11.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerle yemekte buluşacak, down sendromlu çocuklarla kurabiye yapımına katılacak ve salep dağıtımına iştirak edecek.
(İstanbul/12.30/14.15/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda yer alacak.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Su Konseyi 86. Guvernörler Toplantısı ile AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu Proje Tanıtım Programı'na katılacak.
(İstanbul/09.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında temaslarda bulunacak.
(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
(Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. Etnospor Forumu'na katılacak.
(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına, Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor, Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakalarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/Mersin/16.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftası, Tuzlaspor-Boluspor, Bitexen Giresunspor-Ankara Keçiörengücü ve Kocaelispor-Astor Enerji Şanlıurfaspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig'in 26. haftası, Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta 1 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
5- TFF 3. Lig'in 20. haftası, 1. Grup'ta 1, 2. Grup'ta 2 ve 4. Grup'ta 2 karşılaşmayla başlayacak. (Fotoğraflı)
6- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol maçıyla başlayacak.
(Mersin/17.00) (Fotoğraflı)
8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasına, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/18.00/18.30) (Fotoğraflı)
9- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20 haftası, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, RAMS Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/13.00/Antalya/İstanbul/Şırnak/14.00/İzmir/Ordu/15.00) (Fotoğraflı)
10- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibine konuk olacak.
(Budapeşte/16.00)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Nilüfer Belediyespor-Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.
(Bursa/15.00/Sakarya/16.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftası, Aksaray Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Aksaray/14.00/Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı)
13- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Romanya'da serbest stil müsabakalarıyla devam edilecek. Milli sporculardan 61 kiloda Nebi Uzun, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül mindere çıkacak; 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda repesaj ile finaller yapılacak.
(Bükreş) (Fotoğraflı)
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