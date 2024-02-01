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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Güngören’de “Kadın Buluşması Programı”nda konuşuyor DRON- İzmir Kemeraltı’nda bir işyerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'ne katılacak, resmi törenle karşılayacağı Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul edecek, ardından çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/17.00/17.15/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 1. Meclis'te gerçekleştirilecek, "Diplomat Akademisi Kampı Kapanış Dersi" ile TBMM Tören Salonu'nda Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince düzenlenecek Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/TBMM/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Ukrayna'nın SC Prometey takımına Romanya'da konuk olacak.

(Mioveni/19.00)

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