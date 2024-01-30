Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Güven Mektubu Takdim" törenlerinin ardından, Ürdün Büyükelçisi Hazem İssam Al-Khatib Al-Tamimi'yi, Gine Bissau Büyükelçisi Braima Embalo'yu, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Jeso Eseno Micha Akeng'i ve Umman Büyükelçisi Saif Rashid Saif Al Jahwari'yi kabul edecek.
(Ankara/12.00/15.30/16.00/16.30/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek.
(Abu Dabi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, 2023 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşecek, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov tarafından kabul edilecek.
(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC ASVEL Villeurbanne ekibine konuk olacak.
(Lyon/22.00) (Fotoğraflı)
2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Fransa'nın Paris Basketball takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu J Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray Ekmas, Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarının son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Macaristan'ın DVTK Hun-Therm, ÇBK Mersin ise B Grubu'nda Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00/Mersin19.30) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu ilk maçında VakıfBank, Polonya'nın PGE Rysice takımına konuk olacak.
(Rzessow/22.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.