Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen'in Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine iştirak edecek.
(İstanbul/13.21) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek teşkilat buluşmasına katılacak.
(Erzurum/15.15/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.00/10.00/10.00/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.
(Frankfurt/16.15)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası; Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Galatasaray-İstanbulspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Samsun/17.00/Rize/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.