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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışına katılacak.

(Antalya/15.30) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına, EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe-Yılport Samsunspor ve Trabzonspor-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Konya/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00) 

2- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Tuzlaspor-Altay, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-Sakaryaspor ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/Ankara/13.30/19.00/Şanlıurfa/16.00) 

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına, Darüşşafaka Lassa-Bursaspor İnfo Yatırım, Anadolu Efes-Çağdaş Bodrumspor, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/20.30/Ankara/18.00) 

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına, Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00/15.30) 

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası, Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/14.00/Kayseri/17.00/İzmir/18.00) 

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Beşiktaş Ayos-PTT, Galatasaray Daikin-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Türk Hava Yolları ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Bursa/15.00/Aksaray/15.30/Ankara/16.00/Antalya/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasına, Tekirdağ Süleymanpaşa-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Tekirdağ/Eskişehir/15.00) 

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