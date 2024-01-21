Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışına katılacak.
(Antalya/15.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına, EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe-Yılport Samsunspor ve Trabzonspor-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/Konya/İstanbul/16.00/Trabzon/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Tuzlaspor-Altay, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Gençlerbirliği-Sakaryaspor ve Astor Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor maçlarıyla sürecek.
(İstanbul/13.30/Ankara/13.30/19.00/Şanlıurfa/16.00)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına, Darüşşafaka Lassa-Bursaspor İnfo Yatırım, Anadolu Efes-Çağdaş Bodrumspor, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/15.30/20.30/Ankara/18.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasına, Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Bursa Uludağ Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.00/15.30)
5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası, Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Balıkesir/14.00/Kayseri/17.00/İzmir/18.00)
6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftası, Beşiktaş Ayos-PTT, Galatasaray Daikin-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor, Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Türk Hava Yolları ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/17.00/Bursa/15.00/Aksaray/15.30/Ankara/16.00/Antalya/18.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasına, Tekirdağ Süleymanpaşa-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Tekirdağ/Eskişehir/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.