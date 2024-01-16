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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Oran Cemevi'nde Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP, MHP ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi tarafından düzenlenecek "Yapay Zeka Zirvesi’24" etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Burkina Faso ​​​​Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında ​​​Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı'nın 2024-2027 ​​Yılları İçin Uygulama Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur; VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor, Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor, Beşiktaş-Eyüpspor, Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor ve MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.00/21.00/Mersin/17.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu üçüncü ve son maçlarında TOFAŞ, Yunanistan'ın PAOK mateco, Darüşşafaka Lassa ise Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olacak.

(Selanik/20.30/Ludwigsburg/22.00) (Fotoğraflı)

3- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Savino Del Bene, C Grubu'nda da Fenerbahçe Opet, Polonya'ın Grot Budowlani ekibini ağırlayacak, A Grubu'nda ise VakıfBank, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine konuk olacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Milano/22.00) (Fotoğraflı)



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