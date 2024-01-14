Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor, Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Antalya/Samsun/16.00/Gaziantep/19.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Manisa FK-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor ve Ümraniyespor-Gençlerbirliği maçlarıyla sürecek.
(Manisa/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/19.00)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes ve Bursaspor İnfo Yatırım-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00)
4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Antalya/13.30/Ankara/14.00/Hatay/15.30/İstanbul/16.00)
5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(Hatay/12.00)
6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin ve PTT-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.
(Adana/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/16.00/17.00/Ankara/18.00)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasına Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa müsabakasıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.