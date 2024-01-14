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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) 

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor, Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Antalya/Samsun/16.00/Gaziantep/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Manisa FK-Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor ve Ümraniyespor-Gençlerbirliği maçlarıyla sürecek.

(Manisa/13.30/Çorum/16.00/İstanbul/19.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına Çağdaş Bodrumspor-Fenerbahçe Beko, Galatasaray Ekmas-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes ve Bursaspor İnfo Yatırım-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Bursa/18.00) 

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Antalya/13.30/Ankara/14.00/Hatay/15.30/İstanbul/16.00)

5- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasına Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Hatay/12.00) 

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Türk Hava Yolları-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin ve PTT-Karayolları maçlarıyla tamamlanacak.

(Adana/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/16.00/17.00/Ankara/18.00) 

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasına Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa müsabakasıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00) 

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