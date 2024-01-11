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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı”nda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek Yılmaz, Güvercinlik ve Vadili köylerini ziyaret edecek.

(Lefkoşa/09.00/10.30/15.35/16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Programı ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına iştirak edecek.

(Adana/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye Muharip Gaziler Derneğine ziyarette bulunacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin iki gün sürecek duruşmaları görülecek.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına ve Regaib Kandili programına katılacak.

(Lefkoşa/11.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası; EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray ve Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Schio/22.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında; Melikgazi Kayseri Basketbol, Macaristan'ın NKA Universitas Pecs, Beşiktaş da Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını ağırlayacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow ekibine konuk olacak.

(Kayseri/18.30/İstanbul/19.00/Gorzow/21.00) (Fotoğraflı)

5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Fenerbahçe Opet, Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine konuk olacak.

(Lübliyana/20.00)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)

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