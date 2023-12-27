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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Litvanya'nın Wolves Vilnius ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Çankaya Üniversitesi-Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın, Beşiktaş-Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Antalya/14.30/Kayseri/18.30/İstanbul/14.30/20.00) (Fotoğraflı)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Halkbank ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur ilk maçları Aksaray Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa müsabakasıyla tamamlanacak.

(Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

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