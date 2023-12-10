Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,349.00
BTC/USDT
43,905.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nu ziyaret edecek, Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına; İstanbulspor-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Kayseri/16.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK, Manisa FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Göztepe ve Eyüpspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor maçlarıyla devam edecek.

(Çorum/Manisa/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'in 17. haftasına Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta yedişer maçla devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak.

5- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.

(Bengaluru/14.30)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor İnfo Yatırım-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında 3 maç oynanacak.

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Antalya/14.30/Mersin/15.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası TÜRŞAD-RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Bitlis/13.00/Ankara/İstanbul/Antalya/14.00/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento müsabakasıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için çalışma yürütülüyor
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanlar-33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet