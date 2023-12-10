Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nu ziyaret edecek, Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına; İstanbulspor-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/16.00/Kayseri/16.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftası; Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK, Manisa FK-Adanaspor, Gençlerbirliği-Göztepe ve Eyüpspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor maçlarıyla devam edecek.
(Çorum/Manisa/13.30/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'in 17. haftasına Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta yedişer maçla devam edilecek; TFF 3. Lig gruplarında 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak.
5- Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.
(Bengaluru/14.30)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor İnfo Yatırım-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftasında 3 maç oynanacak.
7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-BOTAŞ ve İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/14.00/Antalya/14.30/Mersin/15.30) (Fotoğraflı)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası TÜRŞAD-RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla sürecek.
(Bitlis/13.00/Ankara/İstanbul/Antalya/14.00/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasına Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento müsabakasıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.