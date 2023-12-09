Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "100 Sanatçı 100 Eser" isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi'nin açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT World Forum 2023'e iştirak edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2. Ulusal Kitap Fuarı Açılış Konferansı'na katılacak, 16. Giresun Tanıtım Günleri etkinliğinde ve TRT World Forum 2023 programında yer alacak.
(İstanbul/11.30/13.00/14.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milas/Ören Tekne İmal Çekek Yeri'nin açılışını yapacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Muğla/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nden mevkidaşlarıyla Ottawa'da, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslar gerçekleştirecek.
(Ottawa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2023'te "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar" oturumuna katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dar'ül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Kıraat İlmi İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.
(Sakarya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK-Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor, Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor maçları yapılacak.
(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig'in 17. haftası Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'in 14. haftası 1. Grup'ta yapılacak birer maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Emlak Konut-ÇBK Mersin ile Melikgazi Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)
6- Voleybol erkeklerde FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na yarı final mücadelesiyle devam edilecek, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, İtalya'nın Sir Sicoma Perugia takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Bangalore/14.30) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş Ayos maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/14.30/17.00/Bursa/15.00/Antalya/18.00) (Fotoğraflı)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, Bigadiç Belediyespor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.
(Balıkesir/14.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(İstanbul/13.00/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.