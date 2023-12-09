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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Alevi kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "100 Sanatçı 100 Eser" isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alevi kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT World Forum 2023'e iştirak edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2. Ulusal Kitap Fuarı Açılış Konferansı'na katılacak, 16. Giresun Tanıtım Günleri etkinliğinde ve TRT World Forum 2023 programında yer alacak.

(İstanbul/11.30/13.00/14.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milas/Ören Tekne İmal Çekek Yeri'nin açılışını yapacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Muğla/11.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nden mevkidaşlarıyla Ottawa'da, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslar gerçekleştirecek.

(Ottawa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2023'te "Dijital Çağda Kamu Yayıncılığı: Zorluklar ve Fırsatlar" oturumuna katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dar'ül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Kıraat İlmi İcazet Merasimi'ne iştirak edecek.

(Sakarya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftasına Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor-Kasımpaşa ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Samsun/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bodrum FK-Tuzlaspor, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor, Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü ve Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor maçları yapılacak.

(Muğla/Balıkesir/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'in 17. haftası Beyaz Grup'ta, TFF 3. Lig'in 14. haftası 1. Grup'ta yapılacak birer maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/20.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Emlak Konut-ÇBK Mersin ile Melikgazi Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol erkeklerde FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na yarı final mücadelesiyle devam edilecek, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, İtalya'nın Sir Sicoma Perugia takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bangalore/14.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Karayolları ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş Ayos maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/14.30/17.00/Bursa/15.00/Antalya/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, Bigadiç Belediyespor-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

(Balıkesir/14.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)

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