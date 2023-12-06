Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile ayrı ayrı görüşecek, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na, 7. Dönem Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ve Türk-Türkmen İş Forumu Açılış Programı'na katılacak.
(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Gökan Zeybek, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/14.00/10.30/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'na Kasımpaşa-Kırşehir Futbol, Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor, Eyüpspor-Ankara Demirspor, Teksüt Bandırmaspor-Somaspor, Bodrum FK-Menemen FK, Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor, Göztepe-1461 Trabzon FK, Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor, Gençlerbirliği-Bornova 1877, Adanaspor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Ankaraspor, Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler, Tümosan Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı, Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor, Mondihome Kayserispor-Vanspor FK, Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/14.00/14.00/Balıkesir/Muğla/Erzurum/13.00/İzmir/14.00/14.00/Ankara/Adana/Sakarya/Bolu/14.00/Konya/15.00/Mersin/17.00/Kayseri/19.00/Trabzon/21.00) (Fotoğraflı)
2- Voleybolda FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası, Hindistan'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Halkbank, B Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımıyla karşılaşacak.
(Bangalore/14.30)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Vitoria-Gasteiz/22.30)
4- Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda Beşiktaş Emlakjet, İtalya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, İspanya'nın Rio Breogan takımını ağırlayacak.
(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)
6- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçlarında L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Legia Varşova, M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fransa'nın BCM Gravelines Dunkerque ekibini konuk edecek.
(İstanbul/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)
7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin, İspanya'nın Parfumerias Avenida ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Salamanca/22.30)
8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından Ziraat Bankkart-Brand Group Alanya Belediyespor müsabakası yapılacak.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)
9- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Potsdam, A Grubu'nda VakıfBank, Sırbistan'ın Jedinstvo ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı)
10- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16 turu) rövanşında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys ekibini ağırlayacak; Galatasaray Daikin, Almanya'nın Wiesbaden ekibine konuk olacak.
(Bursa/18.00/Wiesbaden/21.30) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasına Beşiktaş Safi Çimento-Köyceğiz Belediyespor maçıyla devam edilecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)ara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.