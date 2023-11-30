Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Ankara Otel'de "Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi"nin kapanış konferansına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde MEB ile Gençlerbirliği Spor Kulübü Arasında İş Birliği Protokolü imza töreni ve Gençlerbirliği Spor Lisesi açılışına iştirak edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Vietnam İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'da, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu ve İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı’na iştirak edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023-2024 kış sezonu kar ve buzla mücadele başlangıcı ve yol bakım araçlarının hizmete alım törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) ilk günü kapsamında açılış oturumları takip edilecek.
(Dubai) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 3. çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamları ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatının uzatılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Belçika'nın Club Brugge takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk olacak.
(Farum/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas, İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle Bosna Hersek'in Laktasi kentinde karşılaşacak.
(Laktasi/21.30)
5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarındaki son maçlarında; Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Çekya'nın KP Tany, Bursa Uludağ Basketbol ise İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.
(Brno/19.00/Venedik/21.30)
6- Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik ekibini konuk edecek.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
7- CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
8- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın Wiesbaden ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.