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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya gelecek.

(TBMM/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP ve HEDEP'in Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askı Halatlarının Değiştirilmesi İşlemi gerçekleştirilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ülke TV'nin "8. Spor&Spor Ödülleri" törenine katılacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, Manchester United maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip, son idmanını yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Türk Telekom, Polonya'nın Slask ekibini ağırlayacak.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında, C Grubu'nda Fenerbahçe, Polonya'nın Grot Budowlani takımına konuk olacak.

(Lodz/22.30)

7- Kadınlar CEV Kupası 8'li final ilk maçında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Paris Saint Cloud takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Paris/22.00)

8- CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Linz/21.00)



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