Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüşecek.
(Ankara/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak.
(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na iştirak etmek üzere İspanya’nın Barselona kentini ziyaret edecek.
(Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Sivas/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.