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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüşecek.

(Ankara/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu’na iştirak etmek üzere İspanya’nın Barselona kentini ziyaret edecek.

(Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 13. haftası; EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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