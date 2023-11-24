Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenleri kabul edecek, TBMM Kampüsünde yer alan Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokulunu ziyaret edecek.
(TBMM/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Nermin Niksic ile görüşecek.
(Bosna Hersek) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Özel Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Azerbaycan Mahallesi TOKİ İnşaat Alanını, Emlak Konut İnşaat Sahasını ziyaret edecek, İl Geneli Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılacak.
(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya gelecek.
(Çanakkale/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü (EİT) Martin Kern ile görüşecek, Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'ni ziyaret edecek.
(Macaristan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Öğretmenler Günü Programı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, balık avcıları ile görüşecek, Balık Yetiştiricileri ve Ziraat Odaları temsilcileri ile toplantı yapacak.
(Sinop/10.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli Sanayi Odası’nın Meclis Toplantısına katılacak.
(Kocaeli/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Jet Lansmanı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Öğretmenler Günü kutlamasına katılacak, valilik, belediye, konteynerkent ve prefabrik okul ziyaretlerinin ardından Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle bir araya gelecek.
(Adıyaman/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuşacak.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"ne (Stratcom Summit’23) katılacak.
(İstanbul/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor turizm çalıştayı, Öğretmenler Günü kutlama ve adalet eğitim merkezi sertifika programlarına iştirak edecek.
(Rize/09.30/10.30/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Sakaryaspor-Erzurumspor FK müsabakasıyla başlayacak.
(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)
3- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
4- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.