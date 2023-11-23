Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/15.00/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılacak.
(Konya/09.00/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi İhtisas Komisyonları Toplantısı'nda, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı'na iştirak edecek.
(Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu öncesinde İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, Kent Meydanı yerinde dönüşüm sahası ile Mara ve Musalla Mahallesi deprem konutları sahasında incelemelerde bulunacak, Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00/Adıyaman/15.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve açıklamalarda bulunacak, Savunma Sanayi Çalıştayı'na katılacak, Türk-Macar Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile toplantı yapacak.
(Budapeşte/11.45-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya Helal Gıda Fuarı" ile "Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Aydınlatma Fuarı" açılış programlarına katılacak.
(İstanbul/10.00/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/14.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İkinci Gazi Oyunları ile Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nin açılış törenlerine katılacak.
(Gaziantep/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.
(Bologna/22.30)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubrovnik takımını ağırlayacak, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ise Lüksemburg'un BBC Grengewald ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.30/Oberanven/21.15) (Fotoğraflı)
4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Ziraat Bankkart, Belçika'nın Knack takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Roeselare/22.30)
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik Burgaz ekibine konuk olacak.
(Burgaz/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.