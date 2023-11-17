Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
- Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Erdoğan, ortak basın toplantısına katılacak, Scholz ile baş başa görüşecek, heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Altınbaş Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valiliğe ziyarette bulunacak, "Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı ile Bal Yarışması ve Kısa Film Festivali Ödül Töreni"ne, jeotermal ve sağlık turizmi yatırımcılarıyla toplantıya iştirak edecek.
(Bingöl/15.00/15.30/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK tarafından "Vergide Adalet, Gelirde Adalet" talebiyle düzenlenen yürüyüşe katılacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kilis'te valilik, baro, belediye, esnaf, AK Parti İl Teşkilatı ziyaretlerinde bulunacak, Osmaniye'de valilik, baro, belediye ve AK Parti İl Teşkilatı ile Adalet Bakanlığı personeline ait konteyner kenti ziyaret edecek.
(Kilis/10.00-13.30/Osmaniye/15.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Antalya/10.00/13.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yahyalı Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi Açılış Töreni"ne katılacak.
(Kayseri/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "3. İstanbul Eğitim Zirvesi"ne iştirak edecek.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Kültür Merkezi'ndeki teşkilat buluşmasında konuşacak.
(Kırıkkale/14.00/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı"na katılacak.
(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İskilip Devlet Yolu Açılış Töreni" ile il koordinasyon toplantısına katılacak, valiliğe, belediyeye ve AK Parti Çorum İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Bakan Uraloğlu, Amasya Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, üniversitenin akademik yıl açılış törenine katılacak.
(Çorum/10.00-13.15/Amasya/16.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Almanya ile oynanacak özel maç öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.
(Berlin/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Slovenya'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek.
(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. haftanın ilk maçı, VakıfBank ile PTT arasında yapılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)
5- Beşiktaş Kulübü başkan adaylarından Hasan Arat'ın projelerini paylaşacağı "Beşiktaşlıların Yolu" lansmanı, Volkswagen Arena'da yapılacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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