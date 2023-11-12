Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, Kiptaş Antakya Geçici Barınma Alanı'nı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, Narlıca Mezarlığı'nı, partisinin Dörtyol ve Erzin ilçe başkanlıkları ile Erzin Belediyesini ziyaret edecek, halk buluşmalarına katılacak. Partisinin Osmaniye il başkanlığını ziyaretinin ardından halk buluşmasına iştirak edecek Özel, şehit Uzman Çavuş Ökkeş Pehlivan'ın ailesi ile Osmaniye Konteyner Kent'e ziyarette bulunacak.
(Hatay/10.00-14.50/Osmaniye/16.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Parti İçi Eğitim Başkanlığı tarafından Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Maziden Atiye Milli Yükseliş" programına katılacak.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çırağan Sarayı'nda yapılacak Körfez İşbirliği Konseyi-Türkiye Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası; Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor, Beşiktaş-RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor-İstanbulspor ve Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/16.00/Rize/16.00/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftası; Boluspor-Sakaryaspor, Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Göztepe ve Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla sona erecek.
(Bolu/Manisa/13.30/Erzurum/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)
3- TFF 2. Lig gruplarında 13. hafta müsabakaları tamamlanacak.
4- TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta maçları sona erecek.
5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Çağdaş Bodrumspor-Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Bursaspor İnfo Yatırım-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Muğla/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)
7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasına 3 karşılaşmayla devam edilecek.
8- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'ya konuk olacak.
(Harfnarfjordur/21.30)
9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 6. hafta maçları yapılacak. Ziraat Bankkart-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto, RAMS Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor-TÜRŞAD, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Parolapara, Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Develi Belediyespor-Halkbank müsabakaları oynanacak.
(Ankara/13.00/Antalya/Şırnak/14.00/Balıkesir/İstanbul/İzmir/16.00/Kayseri/17.00) (Fotoğraflı)
10- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftası, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin maçıyla tamamlanacak.
(Aydın/15.00) (Fotoğraflı)
11- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, İspanya'nın KH-7 BM. Granollers takımını ağırlayacak.
(Antalya/15.00) (Fotoğraflı)
12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş Safi Çimento-Beykoz Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.