Dolar
28.53
Euro
30.49
Altın
1,968.33
ETH/USDT
1,879.00
BTC/USDT
35,263.00
BIST 100
7,921.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 42. Genel Konferansı'na iştirak edecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Bayern Münih'e konuk olacak.

(Münih/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında tatil edilen Yılport Samsunspor-İstanbulspor karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek.

(Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında, Türk Telekom, İspanya'nın Dreamland Gran Canaria, Beşiktaş Emlakjet ise Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek.

(Ankara/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda; Manisa Büyükşehir Belediyespor, Danimarka'nın Bakken Bears ekibini ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji, Çekya'nın ERA Nymburg ekibine konuk olacak.

(Manisa/19.00/Prag/20.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan'ın Vasas Obuda, A Grubu'nda ise VakıfBank, Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challege Kupası 16'lı final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Hırvatistan'ın Marina Kastela ekibine konuk olacak.

(Kastela/20.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasında ertelenen, Halkbank-Arkas Spor müsabakası oynanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

8- Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas ve bir oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapılacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, son idmanını yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Norveç ekibi son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.40/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets ile yapılacak karşılaşma öncesi Ludogorets Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertliler, son çalışmasını burada yapacak.

(Razgrad/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçına ilişkin Ludogorets Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Razgrad/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet