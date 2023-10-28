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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. MİT, Suriye'deki operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin 100. Yıl Parkı Açılışı'na iştirak edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'daki temaslarına devam edecek.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor-Tümosan Konyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/16.00/Adana/Rize/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında, Ankara Keçiörengücü-Göztepe, Tuzlaspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Bodrum FK ve Kocaelispor-Gençlerbirliği maçları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 11. hafta karşılaşmaları oynanacak, TFF 3. Lig gruplarında 11. hafta maçları tamamlanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ ve Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Ankara/20.30) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Fenerbahçe Alagöz Holding ve Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.30/Antalya/15.00/Ankara/16.00/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları oynanacak. Galatasaray Daikin-PTT, Beşiktaş Ayos-Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyespor, Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor, Karayolları-Fenerbahçe Opet, Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/17.00/19.00/Bursa/15.00/Ankara/16.00/Aksaray/Antalya/18.00) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasına 3 maçla devam edilecek.

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında, Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor müsabakası yapılacak.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

9- Türkiye Jokey Kulübünün düzenlediği Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona 11 maçla devam edilecek.

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