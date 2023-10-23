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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya'da düzenlenecek Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.

(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 12. Kalkınma Planı görüşülecek.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)


DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının destekleriyle Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla yayınlanacak "Son Akşam Yemeği" filminin Kanyon AVM'deki gala programına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası; VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası Gençlerbirliği-Altay müsabakasıyla sona erecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Bayern Münih'le oynanacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve bir oyuncusu, Galatasaray maçı öncesi Hotel Raffless'te (Zorlu Center) basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi, son idmanını yapıp İstanbul'a gelecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası; Tekirdağ Süleymanpaşa-Konyaaltı Belediyespor ve Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Tekirdağ/15.00/Giresun/16.00) (Fotoğraflı)

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