Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya'da düzenlenecek Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılacak.
(Prag) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcıları 2. Şurası'nın açılış programına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 12. Kalkınma Planı görüşülecek.
(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının destekleriyle Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla yayınlanacak "Son Akşam Yemeği" filminin Kanyon AVM'deki gala programına katılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası; VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası Gençlerbirliği-Altay müsabakasıyla sona erecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
3- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Bayern Münih'le oynanacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını yapacak.
(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve bir oyuncusu, Galatasaray maçı öncesi Hotel Raffless'te (Zorlu Center) basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi, son idmanını yapıp İstanbul'a gelecek.
(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası; Tekirdağ Süleymanpaşa-Konyaaltı Belediyespor ve Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(Tekirdağ/15.00/Giresun/16.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.