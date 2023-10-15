Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katılacak.
(Kocaeli/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek "28. Routes World 2023 Açılış Töreni"ne katılacak, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu'nda incelemelerde bulunacak, açıklama yapacak.
(İstanbul/09.30-11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) İstanbul-Sultanahmet etabının startını verecek, ödül törenine katılacak.
- Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçı izleyecek.
(İstanbul/11.20-14.30/Konya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul-Sultanahmet 7. etap yarışıyla tamamlanacak.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TFF 3. Lig'in 6. haftası, 4. Grup'taki 1 maç dışında tamamlanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası; Türk Telekom-Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor-Galatasaray Ekmas ve Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (EA-FOTO) maçlarıyla sona erecek.
(Ankara/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
5- ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasına; Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Çankaya Üniversitesi ve İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Bursa/14.00/Antalya/15.30/Mersin/16.30) (Fotoğraflı)
6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası, Nilüfer Belediyespor-Galatasaray Daikin maçıyla tamamlanacak.
(Bursa/15.00) (Fotoğraflı)
7- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında, Sırbistan'ı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda konuk edecek.
(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)
8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. turunda, Spor Toto, Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica ile rövanş müsabakasına çıkacak. Bu turun ilk ayağında ise Beykoz Belediyespor, Belçika'nın Vise BM, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in Runar Sandefjord ekibi, Beşiktaş Safi Çimento ise Kosova'nın KH Besa Famgas takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Podgorica/16.00/İstanbul/17.00/Sandefjord/19.00/Peja/21.00) (Fotoğraflı)
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftası, Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçlarıyla başlayacak.
(Rize/13.00/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.