Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'ne katılacak, Mabeyn Köşkü'nde Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüşecek.
(İstanbul/14.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri” ile “Sürdürülebilir Enerji Dönüşümü” konulu oturumlarda konuşacak.
(Yeni Delhi) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Van/19.00/20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Barosu ve AK Parti İl Teşkilatı ile şehit savcı Murat Uzun'un ailesine ziyaretlerde bulunacak.
(Samsun/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kura çekimine katılacak.
(Zonguldak/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaretlerde bulunacak, il eğitim değerlendirme toplantısı ile Belkıs Emine Çelik İlkokulu ve Necati Perihan Kervancı Ortaokulu açılışlarına iştirak edecek.
(Tekirdağ/09.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına katılacak.
(Kahramanmaraş/12.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ile Finansal Teknoloji Merkezi Cube Ümraniye'nin açılış törenlerine iştirak edecek.
(İstanbul/08.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek ve açıklamalarda bulunacak, istişare toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, TİGEM'e ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Genç Çiftçiler Buluşması'na katılacak.
(Malatya/09.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kurumsal sektör hesaplarını, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi ziyarette bulunacak.
(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Kabil/Herat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Akyazı Uhud Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irat edecek.
(Ordu/12.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etap yarışı Bodrum-Selçuk arasında gerçekleştirilecek.
(Muğla/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda San Marino'yu konuk edecek.
(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
(Valensiya/21.30) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ maçıyla başlayacak.
(Denizli/19.00) (Fotoğraflı)
5- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley gruplarında ikinci maçlar İzmir ve Ankara'da yapılacak. A Grubu'nda Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, B Grubu'nda Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor müsabakaları oynanacak.
(İzmir/14.00/19.00/Ankara/16.00/18.30) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.