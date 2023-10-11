Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin toplantısına iştirak edecek.
(TBMM/12.00/Ankara/14.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi temel atma ve Babatorun Köyü Konutları anahtar teslim törenlerine katılacak.
- Özhaseki, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenaze namazına iştirak edecek.
(Hatay/14.30/16.00/12.26) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- İYİ Parti ve Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki harekat ve misyonlarına katılımı ile Lübnan'daki Geçici Barış Gücü'ne verdiği desteğin sürelerinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.
(TBMM/10.30/09.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus Enerji Haftası programına katılacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet, ciro ve perakende satış endekslerinin verilerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetiyle Türkmenistan'da temaslarda bulunacak.
(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.
(Kabil/Herat) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenecek Arkeoloji Çalıştayı'na katılacak.
- Bakan Ersoy, Kastamonu 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinin açılışını yapacak ve Mahmutbey Camisi'ni ziyaret edecek.
(Ankara/10.00/Kastamonu/13.30/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etap yarışı Fethiye-Marmaris arasında gerçekleştirilecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, geride kalan sezonun lig etabı birincisi Fenerbahçe Opet ile kupa şampiyonu VakıfBank arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna 17 müsabakayla devam edilecek.
4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan müsabakası öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, statta kısa bir yürüyüş yapacak.
(Osijek/19.00/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.
(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)
6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin, ÇBK Mersin ise yine Fransa'nın Basket Landes takımını ağırlayacak.
(İstanbul/Mersin/19.00) (Fotoğraflı)
7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2023-2024 sezonu başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, Yunan ekip Olympiakos'u; Beşiktaş, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica; Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı ağırlayacak; Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine konuk olacak.
(Kayseri/18.30/İstanbul/19.00/20.00/Bourges/21.00) (Fotoğraflı)
8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
(Podgorica/19.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.