Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından, Nehammer onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.00/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bayram Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer ile görüşecek, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i kabul edecek.
(Ankara/10.30/TBMM/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve Yeşil Sol Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, AK Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti kontenjanlarına düşen 3 RTÜK üyesinin belirlenmesi için seçim yapılacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye - Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in de aralarında yer aldığı üst düzey AB yetkilileriyle görüşecek, düşünce kuruluşlarının etkinliğine katılacak ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Salih bin Nasır el-Casir ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uludağ'da turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Bursa Mevlevihanesi'nin açılışına katılacak.
(Bursa/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'na katılacak.
(Şuşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeler UEFA’nın İsviçre'de bulunan merkezinde düzenlenecek törenle açıklanacak. 2028 için Birleşik Krallık-İrlanda Cumhuriyeti, 2032 için ise Türkiye-İtalya ortaklığı tek aday.
(Nyon/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 3. etap yarışı Fethiye-Babadağ arasında gerçekleştirilecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları, 4 müsabakayla başlayacak.
4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Beşiktaş Emlakjet, Ukrayna'nın Prometey takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını, Nilüfer Belediyespor ise Yunanistan'ın ASP Thetis ekibini konuk edecek.
(Bursa/18.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
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