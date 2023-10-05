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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara’da "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"nin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda konuşuyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Çankırı Tanıtım Günlerine iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Ankara Hotel'de Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"ni, İller Bankası Macunköy Sosyal Tesislerinde düzenleyeceği toplantıda kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, "Eskişehir Teşkilat Buluşması"na ve "Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak İlçe Başkanları İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Eskişehir/13.20/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)


EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Gelişim Projesi'ni inceleyecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu "Devlet Hesapları, 2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)


SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

(Trnava/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu 5 müsabakayla başlayacak.

- Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Barselona/21.30)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğindeki B Grubu maçları, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto müsabakasıyla tamamlanacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

5- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da bireysel tasnif finalleriyle devam edilecek.

(Antwerp)

6- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonuna; Pigasos Polichnis Sports-OK Bosna Sarajevo ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-OK Univerzitet vo Tetovo maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/17.00/19.30) (Fotoğraflı)

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